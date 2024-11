«Mimmo Lucano, crederò in te più di prima. Qualcuno si porterà sulla coscienza la vita di un uomo straordinario, io lo so che Mimmo non sopporterà questa vergogna, ora cerco parole per difenderlo ma mi rendo conto che non va più difeso, va amato come lui ama il prossimo». Non si è fatto attendere il commento dell’attore Beppe Fiorello che su Twitter ha espresso parole di vicinanza nei confronti del sindaco di Riace, arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Per il primo cittadino, sono stati disposti i domiciliari.

