La Dia di Firenze ha eseguito stamani un sequestro e confisca di beni, per un valore di 2 milioni di euro, a carico di Nicola Callea, 66enne pregiudicato calabrese, in passato condannato per l’acquisto di droga da soggetti che erano ritenuti appartenenti agli Arcoti, ‘ndrina del quartiere Archi di Reggio Calabria.

Il provvedimento ha riguardato tre unità immobiliari, un appartamento di pregio e due noti ristoranti nel centro del capoluogo toscano.



Dalle indagini è emerso che Callea, dopo la commissione dei reati per i quali è stato condannato e che gli hanno permesso di conseguire consistenti illeciti guadagni, non ha più presentato dichiarazioni dei redditi, ed abbia posto in essere atti volti a togliere, solo apparentemente, all’intero nucleo familiare di tutti i beni ad esso riferibili. Il valore degli immobili sequestrati e confiscati è quantificabile in oltre 2 milioni di euro.