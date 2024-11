Nella residenza per anziani di Longobardi risultati positivi 13 operatori e 36 ospoti. Tutti sono stati isolati. I vertici sanitari: «Situazione sotto controllo» ( ASCOLTA L'AUDIO )

Nessuno ha sviluppato gravi sintomi e la situazione è sotto controllo. È quanto dichiarato all'Agi dai vertici sanitari di Villa Adelchi, la struttura socio sanitaria assistenziale per anziani di Longobardi (Cosenza) dove 49 persone, di cui 13 operatori e 36 ospiti, sono risultate positive al coronavirus. Tra di loro, 4 pazienti che non avevano voluto vaccinarsi. Tutto il personale della struttura viene sempre sottoposto a controlli e gli ospiti positivi sono adesso stati isolati, con percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita, comunica la direzione della clinica. L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sta monitorando quotidianamente lo stato di salute dei contagiati.