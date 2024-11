Si contano altri due morti nella casa per anziani Rovitti - Grimaldi nel centro di Laino Borgo. Da giorni la struttura era stata attenzionata per la presenza di diversi ospiti risultati positivi ad una indagine epidemiologica interna partita dopo la scoperta del Sars Cov 2 su alcune assistenti della casa per anziani.

Lunedì, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, altri due anziani della struttura sono deceduti per cause legate al Covid 19. Una donna originaria di Taranto che era risultata positiva e trasferita in ospedale a Cosenza. Dopo le cure del caso era stata riportata a Laino Borgo nella struttura dove è poi deceduta.

L'altro invece è un novantenne di Laino Borgo che in un primo momento non era risultato positivo ma aveva avuto bisogno del trasferimento a Cosenza per alcuni sintomi ed è morto presso l'annunziata di Cosenza. È il terzo decesso tra gli anziani della casa di accoglienza che ha registrato otto positivi tra i suoi ospiti.