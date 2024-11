Si tratta di un'impresa di Marcellinara chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di sanificazione

Un alto numero di positività al Covid 19 è stato registrato in un'azienda di Marcellinara nel Catanzarese. Si tratta di 6 casi complessivi su 16 dipendenti della società. Il personale è stato per ora sottoposto ai tamponi antigenici e si resta in attesa di avere conferma delle positività dai tamponi molecolari effettuati da personale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Nello specifico, si tratta di una persona residente a Marcellinara, due persone residenti ad Amato, una persona residente a Lamezia Terme, una residente a Miglierina e uno residente a San Pietro Apostolo.

In via cautelativa la sede aziendale è stata temporaneamente chiusa e sottoposta a sanificazione. Tutti i dipendenti si trovano in isolamento domiciliare.