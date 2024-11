Il ragazzo è ricoverato al Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare responsabilità

Restano gravi le condizioni del 18enne di Catanzaro folgorato ieri sera dopo aver toccato un palo della luce a Soverato. Il giovane è attualmente ricoverato al Policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro, dove ieri sera il 18enne è arrivato in codice rosso.

Nel frattempo, è stata sottoposta a sequestro l’intera area nella quale si è verificato il tragico episodio: le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno in queste ore approfondendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.

L'incidente è avvenuto in piazza Casalinuovo della cittadina turistica calabrese. Il ragazzo aveva appena lasciato l'auto e si sarebbe poggiato ad un palo dell'illuminazione pubblica, poi sarebbe caduto a terra privo di sensi. Secondo quanto appreso, sull'impianto sono stati eseguiti accertamenti che avrebbero evidenziato anomalie.