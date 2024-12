La vittima è stata trasferita all’ospedale Compagna per le cure del caso. Carabinieri a caccia dei responsabili dell’aggressione

Notte di violenza a Corigliano. Un uomo di circa quarant’anni, di origine romena, è stato brutalmente aggredito intorno alle 23 in via Provinciale. A scatenare l’intervento dei carabinieri è stata una segnalazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato preso di mira da un gruppo di connazionali. L’aggressione non si è fermata alla persona: la sua auto, infatti, è stata colpita a martellate, lasciando dietro di sé una scena di devastazione.

La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano, dove si trova sotto osservazione. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato al violento episodio.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Non si esclude alcuna pista, mentre si cerca di identificare i responsabili dell’aggressione.