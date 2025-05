Scene di ordinaria follia all’ospedale di Locri. Nei giorni scorsi, stando a quanto emerso da fonti interne alla struttura di contrada Verga, un oss in servizio al nosocomio locrese avrebbe fatto irruzione all’interno della direzione sanitaria aggredendo un dirigente medico donna.

A quanto si apprende l’operatore socio sanitario avrebbe ricevuto una disposizione di servizio d’urgenza per 30 giorni al reparto pronto soccorso del medesimo ospedale. Una decisione per nulla gradita, al punto da precipitarsi in direzione sanitaria e scagliarsi contro la funzionaria, ritenendola responsabile di quella disposizione. Dallo scontro verbale in pochi minuti si è passati all’aggressione fisica, il tutto sotto gli occhi del personale in servizio presso la direzione sanitaria.

L’accaduto ha messo in evidenza la necessità di maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente nelle strutture ospedaliere, dove la tensione e lo stress lavorativo non possono giustificare comportamenti simili. Non sono da escludere indagini interne da parte dell’Azienda sanitaria provinciale reggina per accertare i fatti e stabilire le responsabilità.