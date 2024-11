La vicenda legata alla mistica di Paravati e la fondazione a lei dedicata. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi il vescovo, monsignor Luigi Renzo incontra la stampa

Lascia aperto uno spiraglio. Apre al dialogo e alla riconciliazione il vescovo di Mileto Nicotera Tropea Luigi Renzo. Non nasconde la sua amarezza per quella che definisce un’inutile tensione, ma tende la mano alla fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati che nelle scorse settimane aveva votato no alle modifiche dello statuto. Le polemiche dei giorni scorsi potrebbero dunque diventare acqua passata.

“Lo statuto - ribadisce il vescovo incontrando i giornalisti a Palazzo San Paolo - deve essere modificato”. Ma lo stesso apre comunque al dialogo. Se lo statuto dovesse essere modificato, così come richiesto da Mons Renzo - la Fondazione potrà tornare dunque ad essere un Ente morale di culto e religione. E’ fiducioso il presule che lunedì incontrerà il presidente della Fondazione voluta da Mamma Natuzza, per quello che dovrebbe essere l’incontro chiarificatore.