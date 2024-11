Terremoto con epicentro a S. Alessio d'Aspromonte. Migliaia di reggini svegliati e impauriti. Altre due piccole scosse precedenti

Brusco risveglio per i reggini, questa notte. Un terremoto di magnitudo 3.7, con epicentro a Sant'Alessio d’Aspromonte, si è verificato alle 3.16 alla profondità di 19 chilometri.

La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione nonostante l’ora tarda. Armadi e pareti hanno tremato per diversi secondi. Qualcuno ha preferito abbandonare l’abitazione, per raggiungere un luogo aperto. Una scelta che, però, si è scontrata anche con la pioggia battente che sta scendendo in questi minuti su Reggio Calabria.

Non è l’unica scossa della notte. Altre due sono state registrate in queste ore sulla costa nord di Messina: una alle ore 1.47 ed una alle 2.10. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

I social network sono stati letteralmente presi d’assalto, con migliaia di post allarmati.