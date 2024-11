L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione in città ma anche nella provincia e nel Siracusano

Una scossa di terremoto è stata registrata in mare lungo la costa Catanese con magnitudo 4.4 alle 14.06. L'evento verificatosi a una profondità di 17 km, non molto distante dalla città dell'elefante, è stato nettamente avvertito dalla popolazione ma anche in provincia e nel Siracusano.

Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.