A causa delle improvvise raffiche di vento, nel tardo pomeriggio a Praia a Mare, si è ribaltato, adagiandosi lateralmente sul manto stradale, un furgone telonato condotto da in uomo residente nella provincia di Salerno che, nella circostanza, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo del veicolo. È stato subito soccorso immediatamente dai vigili del fuoco di Scalea intervenuti sul posto unitamente a Carabinieri della Sezione Radiomobile si Scalea e della Stazione di Praia a Mare. Il conducente, da solo a bordo dell’autocarro, non ha riportato ferite. Il traffico non ha subito grossi rallentamenti. L’incidente si è verificato in località Tufo, lungo la SP 1 al Km 258 direzione nord.