Intorno alle 5.20 Polistena è stata svegliata da una potentissima esplosione seguita da un incendio. Nella centralissima via Italia un rogo ha avvolto il noto locale Spizzy pizza che è andato completamente distrutto. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, le forze dell’ordine e la polizia scientifica. Si attendono anche gli artificieri. Si indaga sulle cause, al momento nessuna ipotesi è ancora esclusa ma plausibile è che si sia trattato di una fuga di gas. Tanta paura per la deflagrazione avvertita dai cittadini di abitazioni che distano anche 100 metri dal locale ma fortunatamente non si registrano feriti. Una tragedia sfiorata se si considera che appena 20 minuti prima la villa comunale che costeggia il locale interessato era frequentato da un gruppo di giovani.