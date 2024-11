Sparite le informazioni contenute nella sezione “Lavori pubblici”. La vicenda è stata denunciata e gli atti trasmessi alla Procura

Ignoti hanno forzato il sistema informatico del Comune di Vibo Valentia, cancellando una mole di dati ed in particolare quelli contenuti nella sezione Lavori pubblici.

A fare la scoperta gli impiegati, alcuni giorni addietro. Avrebbero notato come una gran quantità di dati fosse completamente bianca all'interno del sistema. Pertanto si sono recati negli uffici della Squadra Volanti della Questura vibonese per sporgere denuncia. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Al momento tuttavia non viene ipotizzato alcun reato.