Vaste aree per un totale di 14mila metri quadri ricoperte da rifiuti. L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia costiera: avviate indagini

Tra Corigliano Rossano e Cariati rinvenuti ben 14mila mq di aree destinate a rifiuti anche pericolosi. Nel centro ausobizantino, all’interno dell’alveo e lungo gli argini del torrente Cino, su due distinte aree demaniali fluviali rispettivamente di 4.800 mq e 9.000 mq circa, sono stati individuati numerosi rifiuti costituiti da materiale di risulta derivante da lavorazioni edili, eternit e materiale plastico, che avevano dato vita ad una vera e propria discarica abusiva.

In una terza circostanza, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Cariati hanno trovato in contrada Vascellero circa 200 mq, anch’essa invasa da rifiuti abbandonati in maniera incontrollata. Eseguiti tre sequestri a carico di ignoti. A tal riguardo è partita una attività di indagine. L’obiettivo è nel frattempo impedire ulteriori danni all’ambiente.