Il Comune di Rota Greca, in provincia di Cosenza, dove a causa del maltempo dei giorni scorsi si è verificato uno smottamento di terreno che ha portato all'evacuazione di diversi nuclei familiari, chiederà lo stato di calamità naturale.

Attualmente - riferisce ansa - sono 15 gli abitanti del comune del Cosentino che non possono far rientro nelle proprie abitazioni a seguito della frana che si è abbattuta su parte della centro storico. «Chiederemo lo stato di calamità - ha detto il sindaco Giuseppe De Monte - e calcoleremo i danni, in modo da sapere quali e quanti sono gli interventi necessari». Intanto, oggi vanno avanti i lavori per ripulire le strade dal fango e dai detriti.