Una frana questa notte si è distaccata da un costone montuoso nel comune di Magisano nel catanzarese sulla strada che collega la frazione di San Pietro alla frazione di Vincolise. Il movimento franoso si è verificato intorno alle 22 ed ha travolto la rete di protezione che solo in parte è riuscita a contenere terra e pietre che si sono riversate sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna che hanno operato per ripristinare la percorribilità del tracciato stradale che è stato inibito al transito per ragioni di sicurezza. Solo in mattinata è stata riaperta al traffico una sola corsia.

Luana Costa