L’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore tutta la Calabria. Isolato il comune di Careri. A Siderno scuole chiuse

La linea ferroviaria ionica nel tratto tra Bovalino e Ferruzzano, nella Locride, è interrotta, così come la statale 106 sempre nella stessa zona, per frane. Per lo stesso motivo Careri è isolata. Sono questi i maggiori problemi provocati dall'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria nelle ultime ore. Una colonna mobile di mezzi della protezione civile è partita da Catanzaro diretta alle zone interessate. La Locride è la zona più colpita anche perché, ha evidenziato Tansi, già interessata lo scorso anno da un'ondata di maltempo che spazzò via un tratto della linea ferroviaria e della statale 106"indebolendo fortemente il territorio".

A Siderno, a scopo precauzionale, le scuole sono state chiuse. Carlo Tansi, dirigente della Protezione civile regionale, ha riferito che in sole 12 ore, a Sant'Agata del Bianco, sempre nella Locride, sono caduti 346 millilitri di pioggia, pari ad un terzo delle intere precipitazioni di un anno; 184 ad Ardore, 171 a Bovalino e 128 a Petilia Policastro.

La protezione civile regionale ha allertato associazioni di volontariato per il monitoraggio di alcuni fiumi a Caulonia, Melito Porto Salvo e, nel crotonese, a Isola Capo Rizzuto e Petilia. Desta particolare attenzione la fiumara Bonamico.

Nel crotonese, il sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi - che da mesi segnala la fragilità del territorio del suo comune in caso di piogge - ha riferito alla Protezione civile del blocco della stazione dei pullman che sta provocando disagi nei trasporti con i comuni vicini.

A Crotone, il Sindaco, dopo un ulteriore allerta diramata dalla Protezione Civile ha raccomandato la massima attenzione invitando gli studenti che sono già nei loro istituti a restare in classe "per evitare ulteriori problemi di evacuazione". Il sindaco sta monitorando istituto per istituto e dove ci sono situazioni di criticità il Comune sta già intervenendo.

Resteranno chiuse domani le scuole a Samo, Bianco e San Luca. La decisione è stata presa dai sindaci dei tre comuni alla luce del maltempo che ha colpito tutta la Locride ed i problemi di circolazione che si registrano nella zona. La pioggia incessante caduta nelle ultime ore ha provocato diverse frane, alcune delle quali hanno provocato la chiusura delle strade provinciali che conducono a Caraffa del Bianco, Samo e San Luca.

Intanto Rete ferroviaria italiana ha reso noto che per ovviare alla sospensione del traffico sulla linea Reggio Calabria-Catanzaro, tra le stazioni di Bianco e Ferruzzano, per uno smottamento che ha interessato i binari, è stato attivato un servizio sostitutivo di bus tra Bianco e Brancaleone mentre i tecnici sono al lavoro per gli interventi di ripristino della massicciata. I treni, secondo Rfi, torneranno a circolare non prima della mattinata di domani.

Maltempo nel Reggino, inviate squadre speciali dei Vigili del fuoco