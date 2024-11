Cresce velocemente la curva del contagio nella comunità di Frascineto. Dal 31 dicembre ad oggi, dopo quasi un mese senza alcun caso positivo, sono 24 in totale i cittadini che hanno contratto il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore cinque in più rispetto al giorno precedente, mentre si attende da un paio di giorni il risultato di un tampone molecolare di un cittadino ricoverato per difficoltà respiratorie.

Il sindaco, Angelo Catapano, ha già disposto la proroga della chiusura delle scuole e ricorda di osservare le regole base per il contrasto alla diffusione del contagio, richiamando l'attenzione sulla necessità di «evitare le visite a persone diverse dal proprio nucleo familiare, anche se consentite (poiché è la maggiore causa della diffusione del virus nella nostra comunità), evitare di uscire se non è davvero indispensabile (solo per motivi di salute e lavoro e per acquisti di prodotti indispensabili), evitare assembramenti di qualsiasi genere».