L’esponente della giunta, Martina Presta avrebbe pronunciato parole lesive della reputazione dell'ex assessore comunale Francesca Amoroso. Lo ha stabilito la procura di Paola

A giudizio l'assessore comunale di Diamante, Martina Presta, per il reato di diffamazione aggravata. Lo ha deciso la Procura di Paola che ha disposto la citazione a giudizio della componente della giunta comunale. La prima udienza davanti al giudice di pace penale di Belvedere Marittimo è stata fissata per il primo febbraio del 2027. La vicenda giudiziaria ha preso il via da una seduta del consiglio comunale in cui, secondo l'accusa, l'assessore comunale Presta rispondendo a un'interrogazione di un consigliere comunale ha pronunciato frasi offensive e "lesive" della reputazione dell'ex assessore comunale Francesca Amoroso.

Secondo quanto è emerso, le frasi offensive sarebbero relative alla concessione di un contributo economico per un'associazione riconducibile al padre dell'ex assessore Amoroso. Per l'accusa, le frasi pronunciate dall'assessore Presta avrebbero oltrepassato i limiti del diritto di critica politica assumendo l'aspetto di espressioni dal contenuto diffamatorio.