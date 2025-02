Era ai domiciliari per altre cause, ora è finito in carcere. La decisione dopo le indagini dei carabinieri che hanno ascoltato anche diversi testimoni

È stato arrestato ed è finito in carcere il compagno della mamma dei due fratellini di Paola, di due e tre anni, finiti in ospedale a Cosenza per presunti maltrattamenti. E proprio di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi l’uomo, Giovanni Fiore.

Oggi, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Paola hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi riguardi, dal giudice per le indagini preliminari di Paola su richiesta della locale Procura.

Il provvedimento scaturisce dalle complesse attività investigative condotte incessantemente dall’Arma, di concerto con l’Autorità giudiziaria, che avrebbero permesso di acclarare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, quale autore materiale delle lesioni ai due bambini.

Dagli accertamenti svolti, tra i quali l’escussione di numerosi testimoni, l’acquisizione di documentazione sanitaria e ulteriori riscontri, sono stati ottenuti rilevanti e concordanti elementi nei confronti di Fiore.