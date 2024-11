Nel prossimo weekend l'aria fredda inizierà a dilagare in Italia, determinando un più sensibile e generalizzato calo delle temperature, con la colonnina che potrebbe portarsi su valori davvero pungenti al Nord e lungo l'Adriatico.

Nel mirino dei fenomeni ci saranno le regioni centro-meridionali per la formazione di una depressione che andrà a posizionarsi sullo Ionio. Situazione molto dinamica in Calabria con fenomeni già dalla notte tra venerdì e sabato e neve in calo a tratti fino in pianura. Interssate anche Campania, Molise e Basilicata.

Precipitazioni e temperature divisi per zone

A partire dalla notte tra venerdì 12 e sabato 13 le previsioni del sito internet ilMeteo.it riportano:

Litorale ionico meridionale - Probabile pioggia mista a neve. Vento da Ovest con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 38 km/h. Temperature minime comprese tra 1 e 9 °C e massime comprese tra 6 e 12 °C. Quota 0°C a 1050 metri.

Litorale ionico settentrionale - Previste piogge miste a neve. Vento di Tramontana sul Litorale ionico settentrionale con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 52 km/h. Temperature minime comprese tra -4 e 5 °C e massime comprese tra 2 e 9 °C. Zero termico a 650 metri.

Litorale tirrenico centrale - Precipitazioni di pioggia mista a neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Est-Sud-Est con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 6 °C e massime comprese tra 4 e 12 °C. Quota 0°C a 1050 metri.

Litorale tirrenico meridionale - Pioggia e neve sul Litorale tirrenico meridionale. Vento da E con intensità di 25 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature minime comprese tra 1 e 8 °C e massime comprese tra 5 e 12 °C. Zero termico a 1200 metri.

Litorale tirrenico settentrionale - Pioggia mista a neve. Vento da ENE con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 47 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 4 °C e massime comprese tra 5 e 12 °C. Zero termico a 600 metri.

Aspromonte - Le Serre - Pioggia e neve. Vento da Est-Sud-Est con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 34 km/h. Temperature minime comprese tra -3 e 6 °C e massime comprese tra 1 e 10 °C. Quota 0°C a 1050 metri, neve a 800 metri.

La Sila - Precipitazioni di pioggia mista a neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 23 km/h. Possibili raffiche fino a 38 km/h. Temperature minime comprese tra -7 e 2 °C e massime comprese tra 1 e 9 °C. Zero termico a 700 metri, quota neve a 500 metri.

Pollino - Pioggia mista a neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 30 km/h. Possibili raffiche fino a 46 km/h. Temperature minime comprese tra -3 e 3 °C e massime comprese tra 0 e 10 °C. Quota 0°C a 400 metri, neve a 200 metri.

Catanzarese - Probabilità di pioggia mista a neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 24 km/h. Possibili raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra -3 e 7 °C e massime comprese tra 3 e 10 °C. Zero termico a 800 metri.

Piana di Sibari - Previsti rovesci di pioggia mista a neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 26 km/h. Possibili raffiche fino a 42 km/h. Temperature minime comprese tra -4 e 4 °C e massime comprese tra -1 e 10 °C. Zero termico a 500 metri.