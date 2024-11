L’operazione eseguita dalla Fiamme gialle di Reggio. Tra i reati contestati anche appropriazione indebita aggravata

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a un sequestro preventivo di conti correnti bancari e postali, depositi e altre disponibilità finanziarie per oltre 195 mila euro nei confronti di una società cooperativa operante nel settore della navigazione nel comune di Villa San Giovanni e del suo rappresentante legale.

L'indagine

L’attività d’indagine ha permesso di accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 130 mila euro e l’appropriazione indebita delle somme di denaro da parte del rappresentante legale per un valore complessivo pari a circa 195 mila euro.