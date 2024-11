L'incidente stradale nel cosentino sulla statale 107, che ha portato alla morte di due persone. Cinque i feriti.

Un tragico frontale è avvenuto nel pomeriggio sulla statale 107 nel cosentino. Morto sul colpo un ucraino di 47 anni, sbalzato fuori dalla sua auto immediatamente. L'altro morto in ospedale, a seguito delle ferite rimediate nell'impatto. Un altro in codice rosso, mentre quattro sono feriti ma non in pericolo di vita. La prima vittima sedeva accanto all'autista, e dietro siedeva un altro uomo ucraino. La loro auto si è scrontata con l'auto di una famiglia cosentina, padre, madre e due bambini. La seconda vittima è il padre che guidava l'auto, deceduto all'ospedale di Cosenza. Arrestato dopo poche ore il conducente ucraino della prima auto, risultato ubriaco alla guida e sprovvisto di patente.