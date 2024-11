È morto questa notte, colto da infarto, all'età di 61 anni, Vincenzo Mobilio, già presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia. Mobilio si trovava sul posto di lavoro, in un villaggio turistico di Ricadi, un impiego che aveva trovato da appena qualche giorno. Noto soprattutto per essere stato figura di riferimento dell'associazione Monteleone e figura cardine dell'Opera sacra, rappresentazione vivente della Passione di Cristo che attraeva a Vibo Valentia migliaia di avventori e che da anni ormai non si svolge più, Mobilio aveva tentato senza fortuna la corsa al consiglio comunale di Vibo anche nelle recenti amministrative. Cresciuto politicamente nella scia della Democrazia cristiana, aderì sin dalla fondazione all'Udc, risultando il più votato alle elezioni del 1999 che portarono Alfredo D'Agostino sindaco. Fu così designato presidente del Consiglio comunale. Nelle successive elezioni comunali, quelle del 2002, che decretarono Elio Costa ebbe una nuova affermazione entrando nuovamente in consiglio comunale. Quattro anni fa la fine anticipata della consiliatura e, di fatto, la fine della sua carriera politica che era anche il suo lavoro. Malgrado il ruolo e le conoscenze, non riuscì mai a trovare un impiego stabile. Ciò fu per Mobilio motivo di grande sofferenza. Negli ultimi anni, si era prodigato anche in lavori precari particolarmente faticosi e umili. Bussando ad ogni porta possibile. Questa notte la fine della sua vita, a causa di un infarto.

«Il mio cordoglio personale ad un Vibonese, una persona per bene, che anche nei momenti difficili della sua vita, ha sempre tenuto alta la dignità dell’Uomo, verso se stesso e verso la sua preziosa famiglia. Va via un amico». Con queste parole il presidente del gruppo LaC Pubbliemme e presidente della sezione Editoria e informazione di Unindustria, Domenico Maduli, esprime il suo cordoglio per la morte di Vincenzo Mobilio.