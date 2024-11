Ancora un rinvenimento di armi da parte dei carabinieri della locride. Questa volta a Samo, in località Perre, in piena zona aspromontana, i militari dell’Arma e i Cacciatori di Calabria, nel corso di uno dei tanti servizi congiunti, hanno trovato, nascosti tra le rocce, un fucile da caccia Beretta calibro 20 e una trentina di cartucce dello stesso calibro. L’arma, perfettamente funzionante, è risultata appartenere ad un 69enne bovalinese, che ne aveva denunciato il furto nel 2008. Disposti il sequestro ed ulteriori accertamenti per capire chi ne abbia avuto la disponibilità.

A Sant’Ilario dello Jonio, invece, i carabinieri hanno arrestato per detenzione abusiva di armi un 23enne di Ciminà trovato in possesso di due fucili, rispettivamente con matricola abrasa e punzonata. Anche in questo caso decisivo è stato il contributo dei Cacciatori di Calabria.