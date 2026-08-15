L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri 14 agosto. Individuata la perdita, i Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per interrompere il flusso e mettere in sicurezza l’area prima della delicata bonifica

Una fuga di Gpl da un serbatoio interrato ha richiesto un lungo intervento dei Vigili del fuoco a Nicotera Marina, dove nella giornata del 14 agosto una squadra del comando provinciale di Vibo Valentia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione della dispersione di gas.

Il serbatoio, interrato e al servizio di alcune abitazioni, presentava una perdita che ha richiesto un intervento particolarmente delicato per mettere in sicurezza l’area e procedere successivamente alla bonifica.

L’intervento è iniziato nel pomeriggio e si è concluso intorno all’una di Ferragosto. Nessuna conseguenza per le abitazioni coinvolte grazie alle operazioni di messa in sicurezza

La fuga individuata nei gruppi valvolari

Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco hanno effettuato i primi accertamenti utilizzando un’apposita strumentazione per rilevare la presenza di gas. I controlli hanno evidenziato una significativa dispersione nell’area.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito di individuare l’origine della perdita nei gruppi valvolari del serbatoio. A quel punto il personale intervenuto ha provveduto a interrompere il flusso di gas e a mettere in sicurezza la zona, creando le condizioni necessarie per procedere con le successive operazioni.

Per completare l’intervento è stato richiesto il supporto del Nucleo provinciale Gpl Light, specializzato nelle operazioni di svuotamento e bonifica in sicurezza dei serbatoi di Gpl.

La combustione controllata per eliminare il residuo

Le operazioni sono proseguite per tutta la serata. La fase più delicata ha riguardato la gestione del Gpl ancora presente nel serbatoio, che è stato eliminato attraverso la combustione controllata in atmosfera, secondo le procedure di sicurezza previste.

Un lavoro che ha richiesto diverse ore e che si è concluso nella notte. L’intervento è terminato intorno all’una del 15 agosto, al termine delle attività di messa in sicurezza e bonifica del serbatoio.

L’operazione ha permesso di gestire la situazione senza ulteriori conseguenze, garantendo la sicurezza dell’area e delle abitazioni interessate.