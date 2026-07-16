L'uomo ha tentato di sfuggire a un controllo mettendo a rischio pedoni e automobilisti. Fermato dai militari, è stato trovato con una dose di cocaina; guidava con patente revocata e un mezzo senza assicurazione

I carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un uomo del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante un posto di controllo, i militari hanno imposto l’alt al conducente di un ciclomotore privo di targa omologata ma l’uomo, anziché arrestare la marcia, ha accelerato repentinamente, ingaggiando una precipitosa fuga per le vie del centro urbano che ha messo a repentaglio l’incolumità dei passanti e degli altri utenti della strada finché non è stato bloccato dai militari.

Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina mentre dagli accertamenti successivi è emerso che era alla guida del ciclomotore con patente revocata nel biennio e che il mezzo era privo di copertura assicurativa, motivo per cui il veicolo è stato sequestrato.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le recenti novità normative introdotte dal legislatore puniscono con severità le condotte di fuga pericolosa e il mancato rispetto dell'alt imposto dalle forze di polizia, comportamenti che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza pubblica.