I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato a Cirò Marina due persone, R.A., 45enne, e Z.F., 40enne, entrambi del luogo. I due percorrevano la SS 106 a bordo di un'autovettura e non si sono fermati all'alt intimato dai militari, costretti pertanto ad un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, durante il quale uno dei fuggitivi lanciava fuori dal finestrino un involucro bianco, rinvenuto in seguito, contenente 19 grammi di cocaina. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.