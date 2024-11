È stato prontamente allertato da alcuni automobilisti in transito. È così che un uomo è riuscito a mettersi in salvo mentre l’auto sulla quale viaggiava è stata divorata dalle fiamme. La vettura si trovava a transitare lungo la trasversale delle Serre quando per cause accidentali è stata interessata dall’incendio.

Il conducente, titolare di un negozio di casalinghi, stava trasportando merce presso il punto vendita e alcuni automobilisti che percorrevano la trasversale, accortisi del fumo che fuoriusciva dalla vettura hanno provveduto ad attirare l'attenzione del malcapitato che provvedeva ad accostare ed abbandonare la vettura prima che questa venisse completamente avvolta e distrutta dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale che dopo aver interdetto il transito in ambedue i sensi di marcia hanno portato a termine le operazioni di spegnimento.

l.c.