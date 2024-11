L'episodio è avvenuto nel Catanzarese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo

Era in viaggi a bordo della sua autovettura quando improvvisamente ha visto uscire del fumo dalla plancia dell’autoradio. Il conducente della Ford Focus ha quindi accostato chiamando i soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è quindi intervenuta in via Umberto I nel comune di Soverato. L’incendio ha interessato prevalentemente l'abitacolo dell'automobile.

l.c.