Intanto proseguono serrate le indagini. Per far saltare in aria la struttura è stato usato un ordigno fai da te. Il proprietario dell'immobile ha consegnato ai carabinieri una lista di possibili sospettati

Funerali di Stato per i tre vigili del fuoco morti in servizio in località Quargnento, nell'Alessandrino, il 5 novembre scorso. L'ultimo saluto a Marco Triches, 38 anni, Antonio Candido 32 e Matteo Gastaldo, di 46 si svolgerà venerdì, 8 novembre, alle ore 11 nel Duomo di Alessandria. La camera ardente verrà allestita nella sede del comando dei vigili del fuoco di Alessandria nel pomeriggio di oggi.

L’ordigno fai da te

Per fare saltare in aria la cascina è stato usato un ordigno 'fai da te' con un materiale ben diverso da quello utilizzato dalla criminalità organizzata. Sul posto sono stati trovati degli inneschi: collegati ad una bombola inesplosa c'erano dei fili elettrici e un timer. È quanto riferito dal procuratore di Alessandria, Enrico Cieri che coordina l'inchiesta per omicidio plurimo e crollo doloso. Sui corpi delle vittime, recuperate sotto le macerie, è stato eseguito l'esame esterno: dai risultati si capirà se sarà necessaria l'autopsia.

La lista dei nomi

C'è una lista di nomi nelle mani dei carabinieri del comando provinciale di Alessandria, guidati dal comandante Michele Angelo Lorusso, che stanno lavorando alla ricerca dell'autore della tremenda esplosione che ha ucciso i vigili del fuoco e ferito altri due pompieri e un carabiniere. L'elenco dei possibili sospetti è quello che Giovanni Vincenti, proprietario dell'immobile, dice di aver riferito ai militari che lo hanno sentito a poche ore dalle deflagrazioni. Nel fascicolo della procura per omicidio plurimo e crollo doloso non sono per ora iscritti indagati.

LEGGI ANCHE:

Vigili del fuoco morti, la procura apre un’inchiesta per omicidio plurimo

Era di Reggio uno dei vigili del fuoco morti nell’esplosione in una cascina dell’Alessandrino

Esplode una cascina, morti due vigili del fuoco