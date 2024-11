Si sono tenuti a Platì in forma privata i funerali di Francesco Barbaro detto "u castanu" deceduto nei giorni scorsi in carcere a Parma. Ieri il questore ha emesso provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne. Il provvedimento scaturisce per scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione per la commissione di azioni di rappresaglia o comunque iniziative illegali a tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L’uomo, ormai 91enne, era ritenuto lo storico boss della ‘ndrangheta. Era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del brigadiere dei carabinieri Antonio Marino, avvenuto a Bovalino nel settembre del 1990. A Parma, era detenuto in regime di alta sicurezza.

