L’avvocato ha precisato che non sarebbe stata contestata “la fabbricazione ma l’illegale detenzione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del legale del 33enne arrestato nella giornata di ieri a Conflenti. L’avvocato Francesco Balsamo ha precisato che non sarebbe stata contestata “la fabbricazione ma l’illegale detenzione” e che “nel corso dell’udienza che è tenuta al Tribunale di Lamezia Terme, il giudice Francesco Aragona ha convalidato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare. Pertanto è stato rimesso in libertà”.