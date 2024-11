Era tutto nascosto in un vano posizionato in un sottotetto e all’interno di un garage in uso a Santino Costa, 54enne di Cardinale nella provincia di Catanzaro. È stato nel corso del weekend, durante un controllo congiunto dei carabinieri della compagnia di Soverato, unitamente a militari dello squadrone eliportato cacciatori Calabria e unità cinofila di Vibo Valentia che sono stati rinvenuti due artifizi pirotecnici di quarta categoria del tipo “colpo scuro”, calibro 80mm, aventi carica esplosiva lorda di 310 grammi cadauno; due artifizi pirotecnici di quarta categoria del tipo “da mortaio”, calibro 80mm, aventi carica esplosiva lorda di 500 grammi cadauno; una cartuccia per arma lunga da guerra; un caricatore per pistola calibro 7,65 e diverse munizioni per pistola.

Il materiale, in perfetto stato di conservazione e funzionante, è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti tecnici, eccezion fatta per l’esplosivo che, dopo il campionamento, è stato distrutto dagli artificieri del comando provinciale di Catanzaro. L’uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illegale di esplosivi, armi comuni da sparo, munizioni da guerra e comuni da sparo, sottoposto alla misura di prevenzione avviso orale di polizia. Questa mattina, il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori misure nei confronti dell'uomo.

l.c.