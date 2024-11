Il processo coinvolge medici, infermieri, dirigenti e dipendenti dell'Asp di Cosenza che, per l’accusa, avrebbero posto in essere condotte di truffa attraverso la falsificazione degli orari di presenza e di uscita mediante l'infedele timbratura del cartellino

COSENZA - Ha preso il via il processo scaturito dall'inchiesta “Camice bianco” che coinvolge medici, infermieri, dirigenti e dipendenti dell'Asp di Cosenza.

Sul banco degli imputati ci sono Mario Avellino, Anna Maria Conforti, Francesca Zinno, Angela Campolongo, Romeo Perri, Anna Turano, Ippolito Spagnuolo, Pasquale Morrone, Marina Sammarra, Giulia Manna, Pia Pignataro, Katja De Rose, Isabella Polillo, Rosalia Cianflone, Annarita Salvo, Carla Caputo, Giovanna Trimarchi, Maria Naccarato, Pieraldo Russo, Gisella Rizzuti, Vincenzo Reda, Asclepiade Felicioli, Alberto Bevilacqua, Elvira Vigna, Claudio Naccarato, Eugenio Presta, Luigi Carelli, Bice Cassazone, Orlando Spizzirri. Il giudice Bilotta ha accolto tutte le prove documentali presentate da accusa e difesa, riservandosi di decidere nella prossima udienza sull'utilizzabilità di alcune intercettazioni.

Il processo e' stato aggiornato al prossimo 13 giugno per ascoltare i primi testimoni. Secondo l'accusa, gli indagati, in servizio all'ospedale civile o nelle varie sedi dell'Asp, durante l'orario di servizio, regolarmente retribuito, anche con prestazioni extra di straordinario, "con sistematicita' e abitualita'", avrebbero posto in essere condotte di truffa in danno dell'amministrazione di appartenenza attraverso la falsificazione degli orari di presenza e di uscita, mediante l'infedele timbratura del cartellino marcatempo. In una circostanza, secondo quanto reso noto, sarebbe stata accertata l'effrazione di un distributore automatico di alimenti e bevande con la conseguente asportazione del denaro contenuto da parte di due indagati.