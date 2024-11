L’episodio avvenuto nel territorio di Rizziconi. Indagini per risalire ai due banditi che avrebbero agito armati di pistola

Un furgone adibito alla distribuzione di sigarette di monopolio nella piana di Gioia Tauro è stato bloccato e rapinato da almeno due persone travisate ed armate di pistola in contrada ‘Spina’, in agro del comune di Rizziconi. L’allarme è scattato subito e le forze di polizia si sono messe sulle tracce dei banditi. Secondo quanto appreso, non si tratterebbe del primo episodio di rapina ai danni del trasportatore di tabacchi nella Piana di Gioia Tauro.