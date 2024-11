Incidente stradale nel territorio comunale di Sorianello, in località Pagliai di Fago Savini. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino con a bordo due persone del luogo ha investito un pedone di 50 anni. Violento l’impatto, tanto che il pedone - pure lui di Sorianello - è stato scaraventato sull’asfalto. I due occupanti del mezzo si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi al ferito, allertando al contempo i soccorsi ed i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro giunti prontamente sul posto per tutti i rilievi del caso e per l’avvio delle indagini. Il personale del 118, constatata la serietà delle ferite, ha allertato l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Catanzaro. Il 50enne non è in pericolo di vita, ma viene tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari dell’ospedale capoluogo di regione.