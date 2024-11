Furti d’auto e atti vandalici ai danni dei mezzi in sosta nell’area antistante il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La denuncia arriva dalla Cisl fp (Vincenzo Sera), Nursing up (Roberto Cetina), Nursind (Vincenzo Marrari) e il coordinatore rsu Stefano Siclari.

Le sigle sindacale parlano di una «gravissima situazione che provoca un continuo stato di apprensione sui dipendenti che si riverbera, anche, sullo svolgimento della giornata lavorativa. Auto rubate, danneggiate e finestrini in frantumi: è questo il triste bilancio dei furti d’auto e degli atti vandalici che avvengono nel parcheggio non custodito, ossia quello destinato alla totalità dell’utenza - lavoratori e visitatori - che lì sostano per raggiungere i reparti dell’Ospedale».

I sindacati specificano: «I fatti descritti rappresentano un problema antico che si è riacutizzato subito dopo l’assegnazione degli spazi parcheggio incustoditi ed esterni al Nosocomio. Non è più accettabile che un dipendente si rechi sul posto di lavoro per guadagnare onestamente e con i sacrifici che tutti conosciamo, il proprio stipendio e, poi, a fine giornata, si ritrovi a subire questi danni, da un punto di vista economico e da un punto di vista psicologico, visto che i delinquenti non risparmiano neppure gli effetti personali». Chiesto un rapido intervento: «L’Ente deve agire in maniera risoluta nei confronti di un fenomeno che è ormai diventato dilagante: è necessario adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dei mezzi dei dipendenti. Chiediamo, pertanto, che venga previsto, nel contratto della vigilanza, un ulteriore servizio dedicato a questa problematica: prevedere delle turnazioni di controllo a cura del personale di vigilanza per il presidio dell’area al fine di tutelare l’integrità dei mezzi dei lavoratori e dei visitatori dell’Ospedale, oltre che l’installazione di un sistema dedicato di videosorveglianza».