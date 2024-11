I fermi effettuati dalla polizia. Scoperto un deposito di materiale su un terreno demaniale

Cosenza - Sette persone sono state fermate dalla polizia a Cosenza con l'accusa di furto e ricettazione, resistenza, minacce aggravate e lesioni a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato nel quartiere San Vito. I fermati sono accusati di aver utilizzato un terreno del comune come deposito di materiale di rame che sarebbe stato recuperato illegalmente in varie zone del capoluogo e dell'hinterland cosentino. Una delle persone individuate dalla polizia è finita in carcere, un'altra è agli arresti domiciliari. Per altre cinque sono state decise misure cautelari di più lieve entità.