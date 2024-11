L’arresto dell’ultimo dei componenti della banda slava dedita alle rapine in Calabria non ferma le indagini dei carabinieri su altri episodi nei quali si sospetta il loro coinvolgimento. In particolare i militari sono concentrati su tre rapine consumate con modalità analoga nel territorio di Lattarico, durante il periodo estivo. Inoltre sono in corso accertamenti sui veicoli sequestrati al gruppo di malviventi. Una di queste vetture potrebbe essere quella che nelle scorse settimane ha speronato un’auto dell’Arma allo scalo di San Marco Argentano, forzando un posto di blocco. Non è escluso che la banda possa avere agito anche fuori dai confini della regione.