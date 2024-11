Ignoti si sono introdotti nei locali in via degli Angioini portando via i costosi farmaci. Un caso simile si è verificato nel marzo scorso

Ammonta circa a 300mila euro il valore complessivo dei farmaci sottratti questa notte in una sede distaccata dall’Asp in via degli Angioini a Catanzaro. Si tratta prevalentemente di antitumorali portati via nel corso della notte. Ignoti dopo aver messo fuori uso il sistema di videosorveglianza si sono introdotti nei locali attraverso una finestra e poi dalla porta d’ingresso. I dipendenti dell’azienda sanitaria questa mattina all’apertura hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini e ha raccolto la denuncia dei responsabili aziendali.

Il precedente

Un precedente caso si era verificato in un’altra sede dell’Asp in via Sebenico a Lido lo scorso 24 marzo. In quell’occasione furono asportati i nastri del sistema di videosorveglianza e sottratti farmaci antitumorali per un valore di circa 100mila euro.

l.c.