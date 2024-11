Diverse scatole di farmaci antitumorali portati via da una banda ben organizzata. Avrebbero acquisito i nastri su cui erano impresse le immagini del sistema di videosorveglianza

Ammonta a circa 100mila euro il valore dei farmaci sottratti durante il raid notturno compiuto all'Asp di Lido. Diverse le scatole di farmaci antitumorali portati via da una banda ben organizzata al punto da aver asportato i nastri su cui erano impresse le immagini del sistema di videosorveglianza presenti all'interno dei locali.

Un bersaglio definito "facile" dagli investigatori che stanno eseguendo le indagini per risalire agli autori del furto. Certamente più d'uno hanno infatti manomesso l'impianto elettrico della saracinesca collocata sulla strada. Non è il primo caso di furti di farmaci antitumorali che si verificano in Italia. Le indagini risultano ancora in corso.

