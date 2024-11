I soggetti coinvolti sono accusati della rapina commessa a San Pietro a Maida lo scorso marzo a danno di un impiegato bancario che trasportava l’incasso pari a 10mila euro

Stamane i Carabinieri delle compagnie di Lamezia Terme e Girifalco, unitamente al personale del Goc di Vibo Valentia, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e una dell’obbligo di dimora emesse dal gip di Lamezia Terme. Destinatari dei provvedimenti: Damiano Berlingieri, Federico Bevilacqua, Fabrizio Berlingeri, Armando Berlingeri, Massimo Scicchitano.

L’operazione, denominata “Apache”, vede i soggetti coinvolti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro, di rapina a mano armata e aggravata commessa a San Pietro a Maida in data 14 Marzo 2016 a danno di un impiegato bancario che trasportava l’incasso pari a 10.000 euro prelevato poco prima da un supermercato di Maida.

A ciò si sommano svariati furti di autovettura commessi in Lamezia Terme, nonché un furto in abitazione accaduto sempre in San Pietro a Maida ai danni di un’anziana vedova. Le indagini hanno fatto emergere la pericolosità delle 5 personalità che, prima di mettere a segno le varie attività illecite, studiavano gli obiettivi ed effettuavano scrupolosi sopralluoghi.