I controlli dei carabinieri si sono concentrati in alcune abitazioni di viale Isonzo

I carabinieri della Stazione di S. Maria, nel corso di servizio perlustrativo volto alla prevenzione e repressione di reati, hanno effettuato dei controlli alle abitazioni di viale Isonzo. Nello specifico, i militari dell’Arma, coadiuvati da personale tecnico dell'Enel, eseguendo delle ispezioni in alcune abitazioni di viale Isonzo, hanno riscontrato delle irregolarità nella fornitura di energia elettrica, individuando degli allacci diretti alla rete pubblica. Al termine dei controlli tecnici, il danno stimato conseguente al furto di energia elettrica è stato stimato in 40mila euro circa. Gli operanti hanno pertanto proceduto all'arresto di cinque persone: B.M. cl '85, B.A. cl '79, G.S. cl '61, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, P.C. cl '88 e P.R. cl '86.

Detenzione abusiva di armi

Nel corso del medesimo servizio, P.G. cl '87, con precedenti di polizia per reati vari, è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi, in quanto trovato in possesso di una katana.

Sequestro di droga

Nel corso delle operazioni, sono state inoltre rinvenute e sottoposte a sequestro alcune dosi di sostanze stupefacenti, per un totale di 10 grammi tra cocaina e hashish, occultati sotto al vano scala della palazzina. Una volta arrestati, i 5 soggetti sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.