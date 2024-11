I controlli hanno consentito l’arresto in flagranza di reato di una persona con precedenti di Polizia per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse

Ieri, così come stabilito nell’ambito di una più ampia strategia elaborata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata al contrasto, nella Piana di Gioia Tauro, alle manomissioni ed agli allacci abusivi alla rete del gas metano, il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, coadiuvato da personale dell’Arma dei Carabinieri, dal Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro ha condotto un'articolata attività di polizia con il supporto di tecnici specializzati della società erogatrice “CPL Gas Distribuzione”.

I controlli hanno consentito l’arresto in flagranza di reato di una persona, con precedenti di Polizia per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, responsabile di furto pluriaggravato di gas e danneggiamento della rete di distribuzione. L’operazione di ieri, condotta in perfetta sinergia dalle tre Forze di Polizia, è testimonianza della sempre vigile attenzione contro episodi di illegalità diffusa, per i quali è necessario un attento e costante monitoraggio a garanzia della sicurezza pubblica.