Il giudice fissa l’inizio del processo e rimette in libertà gli indagati. Rigettata la richiesta dell’obbligo di dimora avanzata dal pm

Si è svolta questa mattina dinnanzi al giudice del Tribunale di Catanzaro Carmela Tedesco l'udienza di convalida degli arresti effettuati nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine nei quartieri a sud della città. Quattro persone erano state infatti arrestate con l'accusa di occupazione abusiva di alloggi di proprietà dell'Aterp e furto di energia elettrica e gas poiché trovati in possesso di allacci abusivi. Il pubblico ministero Pileggi aveva chiesto il divieto di dimora a carico dei quattro imputati ma il giudice, accogliendo la tesi degli avvocati Ottavio Porto e Alessandro Guerriero del foro di Catanzaro, ha ritenuto non ci fossero elementi per l'applicazione della misura cautelare. Così M. B., N. B., R.P. e A. P. sono stati rimessi in libertà. La prossima udienza è stata fissata per il 3 luglio.

Luana Costa