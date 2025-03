VIDEO | Ignoti hanno sottratto le condotte in rame per l’acqua piovana. Si sospetta la “banda dell’oro rosso”, indagini in corso grazie alle telecamere di sorveglianza

Ignoti hanno rubato le condotte in rame per l'acqua piovana del Quadrato Compagna di Schiavonea, forzando una grata metallica alla base del cancello centrale. L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini. L'entità del danno è ancora da valutare.

Il mercato dell'oro rosso

La cronaca ci porta a Corigliano Rossano, dove nelle scorse ore si è verificato un nuovo furto di rame. Un episodio che rivela una vera e propria emergenza.

Il rame, spesso chiamato "oro rosso", è molto ricercato per il suo valore e le sue proprietà. È un ottimo conduttore elettrico e termico, non magnetico, resistente e facilmente lavorabile. Il suo prezzo attuale è di circa 7,50 euro al chilogrammo. La crescente domanda ha aumentato il suo valore, rendendolo un obiettivo per i ladri. Viene spesso venduto a centri di raccolta di materiali ferrosi e fonderie, dove viene fuso per cancellarne la provenienza. Questo processo rende difficile rintracciare il materiale rubato e favorisce il mercato nero.

La banda dell'oro rosso a Corigliano-Rossano

Negli ultimi anni, Corigliano-Rossano ha visto un aumento dei furti di rame, attribuiti a una presunta "banda dell'oro rosso". Una vera e propria organizzazione criminale che avrebbe messo a segno numerosi colpi ai danni di infrastrutture pubbliche e private, causando danni economici e disservizi. Ed ora si attendono gli esiti delle indagini considerato che, il sito, è dotato del servizio di videosorveglianza.