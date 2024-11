E' stato arrestato l'uomo che ieri pomeriggio, nel quartiere Pistoia di Catanzaro, mentre si giocava la partita tra poliziotti e Catanzaro calcio femminile, aveva rotto il finestrino di un'auto parcheggiata e preso la borsa che era all'interno. Sono stati subito avvertiti i poliziotti in servizio per la partita e un testimone ha fornito una descrizione molto dettagliata dell'autore.

Agenti della divisione anticrimine della Questura hanno riconosciuto un pluripregiudicato, G.P., di 31 anni , sorvegliato speciale, abitante nella zona di viale Isonzo. Nel frattempo, a poche centinaia di metri dal campo di gioco i carabinieri in servizio di controllo del territorio avevano fermato G.P. per un controllo. Mentre i carabinieri stavano procedendo nel loro lavoro, una pattuglia della Polizia, a conoscenza dei fatti accaduti poco prima, tramite Sala Operativa, ha avvertito i carabinieri di trattenere il fermato in quanto era stato segnalato quale autore del furto avvenuto poco prima. Portato nella Stazione dei Carabinieri di Santa Maria, l'uomo è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal magistrato di turno, condotto nella sua abitazione in attesa del giudizio.