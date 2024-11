Nella giornata di ieri, a seguito di controlli e perquisizioni, i Carabinieri hanno arrestato due persone per il reato di furto aggravato e illecita erogazione di energia elettrica. Deferiti altri due soggetti per detenzione illegale di armi e per tentato furto in abitazione

A Castellace i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza reato Francesco Mammoliti, di anni 40 da Oppido Mamertina, già noto alle Forze dell’Ordine per il reato di furto aggravato, poiché, a seguito di controllo eseguito dai militari operanti unitamente a personale dell’azienda Enel presso l’abitazione del predetto, veniva accertata la presenza di un cavo elettrico, collegato a monte del misuratore di consumo, che consentiva l’illecita erogazione di energia elettrica.

A Taurianova invece i Carabinieri hanno tratto in arresto Luca d’Agostino, di anni 21 per il reato di furto aggravato in abitazione e ricettazione, in esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Palmi, poiché, ad esito delle indagini svolte dai militari dell’Arma, risultava gravemente indiziato del furto di alcuni elettrodomestici presso un’abitazione del luogo, commesso nel luglio 2014.

I Carabinieri hanno poi deferito in stato di libertà M. G., di anni 28, a Santo Stefano in Aspromonte per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e M. C., di anni 51 a Motta San Giovanni, poiché, a seguito di controllo effettuato dai militari operanti, è stata riscontrata l’irregolare detenzione di 3 fucili.